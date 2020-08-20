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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında sağanak yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında sağanak yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında sağanak yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara koştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’un birçok noktasında sağanak yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara koştu.
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(Özel) İstanbul’da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki...
(Özel) İstanbul’da hastanede doktorun 2.5 yaşındaki...
  1. ASAYİŞ

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