Meteoroloji uyardı, kapalı otoparklarda yoğunluk oluştu

İstanbul’da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi araçlarının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Mega kentin birçok noktasındaki kapalı otoparklarda araç yoğunluğu oluştu.
“Şuanda yüzde 95 oranında doluluk oranı var”
Kapalı otoparkın sahibi Furkan Aksu, “Şuanda garajımızda yüzde 95 oranında doluluk oranı var, ama ilerleyen saatlerde yüzde 100 olmasını tahmin ediyoruz. Meteorolojinin verdiği uyarının ardından vatandaşlar önlem almak amaçlı kapalı otoparkları tercih ediyorlar. İnsanlar rüzgarlardan araçlarını daha iyi korumak amacıyla kapalı otoparklara getiriyorlar. Daha önceki dolu uyarısı yapıldığında yine bu şekilde garajımız dolmuştu." dedi.Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 22:50