Meteoroloji’den İstanbul için kar müjdesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ilk kar müjdesini verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki Cuma günü-1 derece kadar düşeceği ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin edildi.

Mevsim koşullarının değişmesi sonucu İstanbul’da son yıllara etkili kar yağışı gerçekleşmiyor. Beklenen kar yağışının ve yağmurların olmaması sonucu İstanbul’da barajlarda su seviyesi de son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. Hafta sonu düşen yağmurlar ise bir nebze de olsa İstanbullulara susuzluk tehlikesi karşısında nefes aldırdı. Öte yandan İstanbulluların beklediği müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki Cuma günü -1 derece kadar düşeceği ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin edildi.

Öte yandan aynı haritada sıcaklık değerleri bugün 18 dereceye kadar çıkarak Ocak ayı sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor.

İstanbul’da önümüzdeki 5 gün için beklenilen hava tahmin raporu şöyle açıklandı:

"Bugün parçalı bulutlu en yüksek 18 en düşük 7 derece

Salı yağmurlu en yüksek 15 en düşük 9 derece

Çarşamba yağmurlu en yüksek 8 en düşük 6 derece

Perşembe yağmurlu en yüksek 6 en düşük 4 derece

Cuma karla karışık yağmurlu en yüksek 7 derece en düşük -1 derece".

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 10:16