Meteoroloji’den İstanbul’a ’sarı’ kodlu şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da beklenen şiddeli yağmur karşısında vatandaşları ‘sarı’ kod ile uyararak, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi: “İstanbul’da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 17:32