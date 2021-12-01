banner4556

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

banner4336

Haramidere Metrobüs Durağı’nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu
banner3909
banner4558

Haramidere Metrobüs Durağı’nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul’da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı’nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arda Turan takımla birlikte çalıştı
Arda Turan takımla birlikte çalıştı
  1. SPOR

banner4390

banner4321

banner3841