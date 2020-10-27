Milletvekili Kaynarca, korona virüse yakalandığını duyurdu

İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Evde izole altına alındığını duyuran Kaynarca, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, " Bir süredir hastanede tedavi gören Eşim Yavuz Kaynarca’nın bugün itibariyle Covid-19 testi negatif çıktı. Antikor oluşumu ise bizi çook mutlu etti. An itibariyle de taburcu oldu. Elhamdülillah. Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Eşimin yoğun bakım sürecinde desteğini, sevgisini ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm hastalara Allah’tan (c.c) şifa diliyorum.” paylaşımında bulundu.