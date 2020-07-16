Milli elektrikli tren Haziran gündemine oturdu

Haziran ayında medyanın gündeminde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırıldı. Rapora göre, TÜVASAŞ’ın Milli Elektrikli Tren Seti projesi, TSK’nın gerçekleştirdiği Pençe-Kartal Operasyonu, medyada en çok yer alan başlıklar oldular.

Medya Takip Merkezi (MTM) siyaset ve toplum dünyasına yönelik medyada yer alan haber ve yazılara dair yaptığı incelemelerle ay boyunca en çok konuşulan konuları araştırdı. Rapora göre, tasarım ve üretim süreci tamamlanan Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli tren seti ile TSK’nın terör örgütü PKK’ya karşı gerçekleştirdiği Pençe-Kartal operasyonu da Haziran ayında siyaset gündeminde sıklıkla yer aldılar.

Yerli ve milli elektrikli tren görücüye çıktı

2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin tasarım ve üretimi tamamladı. Yerli ve Milli Tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi’nin (TÜVASAŞ) Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki fabrikasında düzenlenen Milli Elektrikli Tren Seti’nin Fabrika Testleri Töreni ile görücüye çıktı. Fabrika testlerine başlanan Tren setlerinin, Ağustos ayı sonunda ise yol testlerine geçileceği belirtildi. Üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 176 kilometre tasarım hızına sahip olan trenin ilk test sürüşünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Medyada toplam 2 bin 472 habere konu olan Yerli ve Milli Elektrikli Tren Seti, Haziran ayında en çok konuşulan siyasi ve toplumsal başlıklardan oldu.

Pençe-Kartal operasyonu başarıyla tamamlandı

Son zamanlarda terör örgütü PKK’nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine 15 Haziran’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki birçok terörist unsur imha edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin bulunduğu komuta merkezinden yürütülen operasyon, gece saatlerinde pek çok F-16 uçağının havalanması ile başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği belirtildi. Operasyon’un başarıyla tamamlanmasının ardından dönüşe geçen pilotlarla telsizden irtibat kuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu vatan size minnettar. Sağ olun, var olun” dedi. Pilotlar da Akar’a “Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü olan bizler her zaman, her daim göreve hazırız” şeklinde karşılık verdi. Ay boyunca 2 bin 56 haberde yer alan Pençe-Kartal Operasyonu, Haziran ayının en çok konuşulan siyasi konuları arasında yerini aldı.