Milli Mücadele’nin Kadın Kahramanları minnetle anıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Sultangaziİbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında sergilenen tiyatro oyunuyla kahraman şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı. Milli mücadelenin kadın kahramanlarının anlatıldığı tiyatro oyunu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Cumhuriyetin 97. yılı, korona virüs nedeniyle her yıl olduğundan farklı kutlandı. Sultangazi Belediyesi, bu özel günde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milli Mücadelenin kadın kahramanları başta olmak üzere bağımsızlık uğruna canını hiçe sayan vatan sevdalıları, tiyatro oyunuyla minnet ve şükranla anıldı. Sultangazi İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık sezonu kapsamında Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda düzenlenen tiyatro oyununa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tiyatro oyunuyla imkansızlık ve zorluklara aldırmayan kadın kahramanların Milli Mücadele döneminde verdikleri destansı mücadele anlatıldı. Nene Hatun’dan Kara Fatma’ya, Halide Edip’ten Şerife Bacı’ya kadar direniş sembolü haline gelen kadın kahramanların vatan için neler yapabilecekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları adlı tiyatro oyunu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Saat Kulesi Kırmızı Beyaz

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ilçe merkezinde bulunan Saat Kulesi, Türk Bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Beyaz ve kırmızı renklere bürünen Saat Kulesi, ilçe sakinlerinin de beğenisini topladı.