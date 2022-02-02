Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: “Sakarya savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi”

Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya’ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “Milli Savunma Bakanlığı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor, dün akşam hava operasyonları vardı. Sakarya da savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi” dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, bir dizi program için Sakarya’ya geldi. Dere, Sakarya Valiliği sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Şehrin üretim potansiyeline dikkat çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirdikleri ve devam eden projeleri hakkında bilgilendirdi.

Başkan Yüce’nin bilgilendirmesi sonrasında konuşma yapan Bakan Yardımcısı Dere, “Milli Savunma Bakanlığı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor, dün akşam hava operasyonları vardı. Sakarya savunma sanayinin önemli merkezlerinden birisi. Bizim Tank Palet Fabrikamız burada. Orada bazı inceleme ve denetlemelerde bulunduk, çok şükür faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. İnşallah bundan sonra da daha gelişerek devam edecek bu faaliyetler. Tarımın yanında savunma sanayi yatırımlarının da merkezi olma yönünde Sakarya bundan sonra da faaliyetlerini devam ettirir” dedi.