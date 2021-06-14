Milli Sporcu Hasan Berkay Günbaz’dan, Dünya Şampiyonası yolunda çifte zafer

Gaziosmanpaşalı Milli Sporcu Hasan Berkay Günbaz, Ankara’da gerçekleştirilen U19 Milli Takım Seçmelerinden 2 şampiyonlukla döndü. Ekim ayında Çin’de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan Günbaz’ın hedefi dünya şampiyonluğu.
Dünya şampiyonluğu için mücadele edecekMilli Takım Seçmelerinden çifte zaferle dönen Gaziosmanpaşalı milli sporcu Hasan Berkay Günbaz, elde ettiği sonuçlarla Ekim ayında Çin’de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası ile o tarihe kadar yapılacak diğer uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Avrupa 3’üncülüğü unvanı da bulunan milli sporcu, Dünya Gençler Şampiyonası’nda şampiyonluk elde ederek, ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüde dalgalandırmayı hedefliyor.