‘Minik Patiler Parkı’ çok yakında Ümraniye’de açılıyor

Ümraniye Belediyesi, köpeklerin oyun oynayabilmesi ve eğitilebilmeleri için Ümraniye’ye ilk evcil hayvan parkını kazandırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Park tamamlandığında hayvan severler, köpekleriyle birlikte eğlenceli ve daha kaliteli zaman geçirebilecek. Parkla ilgili açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’de iyi ve kaliteli yaşamak sadece bizlerin değil, sevimli dostlarımızın da hakkı” dedi.
“İyi ve kaliteli yaşamak, sevimli dostlarımızın da hakkı”Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım parkla ilgili yaptığı açıklamada, “Ümraniye’de iyi ve kaliteli yaşamak sadece bizlerin değil, sevimli dostlarımızın da hakkı. Bunun için Tatlısu Mahallemizde, Ümraniye’de bir ilki gerçekleştirerek evcil hayvan parkını kurduk. Bu güzel parkta çocuklarımıza hayvan sevgisini de bir kez daha aşılamış olacağız. Burası yalnızca bir hayvan parkı değil, aynı zamanda ailelerin çocuklarıyla da güzel vakit geçirebileceği bir tesis. Parkımız şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.