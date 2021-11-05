Miniklerden Kızılay’a ziyaret

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kreşi öğrencileri, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki Kızılay çadırını ziyaret etti. Çalışanların Kızılay Haftası’nı kutlayan minikler, merak ettikleri sorulara da cevap aldı.

Kızılay Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Merkezi kreşi öğrencileri anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 4-6 yaş grubu öğrenciler, Kızılay taçlarını taktıktan sonra eğitmenleriyle birlikte Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki Kızılay çadırına gitti. Minikler, Türk Kızılay Bağcılar Şubesi Başkanı Uğur Özübek ve Bağcılar Kızılay Kadın Kolları Şube Başkanı Meral Çınar tarafından karşılandı. Görevlilerin Kızılay Haftası’nı kutlayan öğrenciler, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Özübek ve Çınar, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.