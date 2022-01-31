MIPIM’in açılışını Hollande yapacak

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı MIPIM, Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın açılış konuşmasıyla 15 Mart 2022’de başlayacak. Gayrimenkul sektörünün karşılaştığı zorluklar ve fırsatların yanı sıra iklim değişikliği konusu da konuşulacak.

Türkiye temsilciliğini ALKAŞ’ın düzenlediği gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde ‘Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek’ temasıyla gerçekleştirilecek. Her yıl 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı fuarın açılış konuşmasını ise 2012-2017 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapan François Hollande gerçekleştirecek. Zorlukları ve fırsatları ele alacak dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılar için François Hollande, konuşmasında gayrimenkul sektörünün ve toplumun karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ele alacak. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması’na başkanlık ettiği düşünüldüğünde, Hollande’ın endüstrinin iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edebileceği konularında da fikirlerini paylaşması bekleniyor. Ayrıca Hollande, fuarın bu yılki teması ‘Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek’ konusunda gayrimenkul sektörünün zorluklarla nasıl baş edebileceğini anlatacak. Hollande’ın konuşmasında odaklanacağı bir diğer konu ise pandemi sonrası sağlık ve refah önlemlerinden çeşitlilik, eşitsizlik ve istihdam zorluklarıyla mücadeleye kadar önemli toplumsal sorunlar olacak.

480 konuşmacı var

Fuarda François Hollande’ın yanı sıra alanında uzman 480 isim konuşmacı olarak yer alacak. 3 bin 800 firmanın stant kuracağı MIPIM’e 100 ülkeden, 600 şehir ve yerel yönetiminden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcı ve 4 binden fazla CEO katılacak. Yabancı katılımcılara Türkiye’deki yatırım potansiyeli ve fırsatlarının da anlatılacağı fuar sayesinde yurt dışından yeni yatırımların Türkiye’ye getirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Çadırı MIPIM’de

Hollanda’dan Rusya’ya dünyanın dört bir yanında ülkelerin yer alacağı fuara bu yıl Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) 300 metrekarelik ‘İstanbul Çadırı’ ile sektör temsilcilerini yabancı yatırımcılarla buluşturacak. Fuar boyunca 4T olarak tanımladığı ana vizyonu çerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularında paneller gerçekleştirecek GYODER, alanında lider konuşmacıları misafir ederek Türkiye’nin sektördeki öncü duruşunu, başarılarını yabancı yatırımcılarla paylaşacak. Türk şirketlerine yeni iş bağlantılarının kapılarını aralayacak organizasyon, Türkiye’ye yurt dışından yeni yatırımların gelmesine de ön ayak olacak. 2019 yılındaki MIPIM’e 206 kurum ve kuruluşla katılarak 4 bin 326 B2B görüşmeye imza atan Türk şirketleri, 2022’de de benzer sayılara ulaşmayı hedefliyor. MIPIM’de alanında uzman 480 isim de konuşmacı olarak yer alacak. 3 bin 800 firmanın stant kuracağı MIPIM’e ayrıca 100 ülkeden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcı ve 4 binden fazla CEO katılacak.