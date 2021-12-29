Mirasımız Derneği, 2021 Kudüs raporunu açıkladı

Mirasımız Derneği "Mescid-i Aksa Kuşatılıyor" başlığı ile hazırladığı Kudüs raporunu açıkladı. Mescid-i Aksa’nın önceki yıllara göre çok daha fazla zulme maruz kaldığı aktarılan raporu açıklayan Dernek Başkanı Muhammet Demirci, “İsrail’in hedefinde Mescid-i Aksa’yı ortadan kaldırarak aslı olmayan tapınağı inşa etmek var” dedi.

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasımız Koruma ve Yaşatma Derneği) tarafından hazırlanan "2021 Kudüs Raporu" Fatih’te bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. "2021 Kudüs Raporu-Mescid-i Aksa Kuşatılıyor" başlığı hazırlanan raporda, Kudüs’ün Yahudileştirilmesine yönelik çalışmalar, işgal rejiminin Kudüslüler üzerinde uyguladığı hak ihlalleri, baskın, yıkım ve tutuklamalar ile derneğin yıl boyunca Kudüs’te yaptığı faaliyetlere yer aldı.

Hazırlanan raporu kamuoyuna açıklayan Mirasımız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirci, 14 bin 870 dönüm arazinin İsrail tarafından el konulduğunu aktardı.

2021 yılının önceki yıllara göre çok farklı bir yıl olduğunu aktaran Demirci, “Bu sene Mescid-i Aksa, Kudüs tarihte görülmeyen sıkıntıları yaşadı. Mescid-i Aksa’ya yapılan zulümlerin önceki yıllara göre en az yüzde 100 arttığını görüyoruz. İsrail’in hedefinde Mescid-i Aksa’yı ortadan kaldırarak aslı olmayan tapınağı inşa etmek var. İsrail’in hedefinde Mescid-i Aksa’nın içi var. Burayı Yahudileştirmek istiyorlar. 14 bin 870 dönüm araziye İsrail el koydu. Bunlar Müslümanlar tarafından satılmayan araziler. Bu sene 37 bin fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa’ya saldırarak tarihte görülmeyen olayları yaptılar. İlk defa Mescid-i Aksa içerisinde İsrail bayrağını salladılar. Dünyayı saran pandemi süreci devam ederken bir yandan da İsrail, Kudüslü Müslümanları tutuklamaktan ve ev hapsine almaktan geri adım atmadı" dedi.

Türkiye ve Avrupa’da ki Müslümanlarla iş birliği yaparak 14 bin 375 aileye kumanya dağıtımı yapıldığını anlatan Demirci, “Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün yanında olmak için faaliyet ve çalışmalarımızı orada yürütmeye çalıştık. Yoksul ailelerin, yetimlerin yanında olmaya çalıştık. Yaptığımız faaliyetlerin tamamını Kudüslü esnafların vasıtasıyla yaptık. Yaptırdığımız restorasyonların malzemelerini, dağıttığımız kumanyaları onlardan alıyoruz. Amacımız ihtiyaç sahiplerine yaptığımız desteklerden Kudüslü esnaf da istifade etsin. 14 bin 375 aileye kumanya dağıtımı yaptık. Ciddi bir rakam olarak görüyoruz. Ramazan ayında fitre çalışmasında 88 aileye 174 bin lira bir dağıtımımız oldu. 305 aileye ise 920 bin lira zekat dağıtımımız oldu. Bu sene kurban çalışmamızda 8 bin 970 aileye kurban paylarını evlerine kadar ulaştırdık" diyerek yürüttükleri faaliyetleri anlattı.