Mısır Başkonsolosluğu önünde idam karşıtı protesto

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İstanbul Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği(AGD) üyeleri mısırdaki idamları protesto etti.

Mısır Başkonsolosluğu önünde idam karşıtı protesto
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İstanbul Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği(AGD) üyeleri mısırdaki idamları protesto etti.

Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği(AGD) üyeleri, mısırdaki idam kararlarını protesto etmek amacıyla konsolosluk önünde toplandı. Ellerinde pankartlarla ‘’Katil Sisi’’ sloganları atan kalabalık bir yandan da tekbir getirdi. Protestoda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şube Başkanlığı Yunus Genç, basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasının ardından konsolosluk önündeki kalabalık bir süre sonra dağıldı.
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