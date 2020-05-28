Korona virüs salgınıyla birlikte bir süredir kapalı olan Mısır Çarşısı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor. 1 Haziran’da açılacak tarihi çarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Belediye ekipleri tarihi çarşıyı köpüklü su ile yıkayarak en ince noktasına kadar dezenfekte etti.
Mısır Çarşısı 1 Haziran’daki açılışa hazır
KORONA VİRÜS SALGINIYLA BİRLİKTE KAPATILAN MISIR ÇARŞISI, NORMALLEŞME ADIMLARIYLA YENİDEN AÇILMAYA HAZIRLANIYOR. TARİHİ MISIR ÇARŞISI, FATİH BELEDİYESİ EKİPLERİNCE DEZENFEKTE EDİLDİ.
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