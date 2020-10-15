Modada bir ilk; İtalya sokaklarında “sanal” defile

Dünya erkek modasının lider markalarından Damat Tween, 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu Virtual Runway (Sanal Defile) ile dünyaya aynı anda tanıttı. Sanal defile, Türkiye’de bir ilk olarak greenbox teknolojisini 3. boyutla buluşturan dijital platformlar aracılığı ile markaya özel oluşturulan İtalya sokaklarında gerçekleştirildi.

Damat Tween 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Virtual Runway (Sanal Defile) şovu, Türkiye’de bir ilk olarak greenbox teknolojisini 3. boyutla buluşturan dijital platformlar aracılığı ile markaya özel oluşturulan İtalya sokaklarında gerçekleştirildi. Defileye, Damat Tween’in dört yıl önce giriş yapmasına rağmen kısa sürede hızla büyüyerek 32 mağazaya ulaştığı dünya moda merkezi İtalya’daki başarısına atfen sanal ortamda oluşturulan İtalya sokakları ev sahipliği yaptı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: “Damat Tween, artık dünya erkek modasında kendine yer edinmeye başlayan ve hızla yükselmeye devam eden bir marka. Yatırımlarımızı ağırlıklı olarak Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz.”

Kalıpları yeni nesil kumaşlarla harmanlayarak lüksü konforla buluşturan marka Virtual Runway şovunu, VIP özel gösterimiyle birlikte 14 Ekim Çarşamba gecesi tüm dünyadan davetliler aynı anda izledi. Türk ve yabancı 17 mankenin görev aldığı defilede, koleksiyona ait toplamda 28 tasarım sergilendi. Defile için markaya özel oluşturulan sokaklarda; Pisa Kulesi, pizza restoranları, dondurma dükkanları, tarihi çeşmeler ve motosikletler gibi İtalya’yı hatırlatan dünyaca ünlü simgelere de yer verildi.

Orakçıoğlu: “Dünya modasının yükselen markasıyız”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Damat Tween, artık dünya erkek modasında kendine yer edinmeye başlayan ve hızla yükselmeye devam eden bir marka. Dünyaca ünlü bir moda markası olarak yatırımlarımızı ağırlıklı olarak Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz. Bu anlayışımızın bir yansıması olan Virtual Runway şovumuz ile Türkiye’de bir ilke imza atmaktan dolayı da gururluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

Toplamda 13 dakika süren ve Orka Holding Pazarlama İletişim Direktörü Vildan Yıldırım ve ekibi tarafından koordine edilen Virtual Runway için Pazarlama 360 Başkanı Öznil Menemenlioğlu liderliğinde yaklaşık 50 kişilik bir teknik ekip görev aldı. Hazırlıkları bir ayda tamamlanan defilenin müziği Mehmet Ünal, koreografisi ise Banu Noyan imzası taşıyor.