’Mor Baklava’dan sonra MorMiksli kadayıf üretimi

Şeker hastalarının rahat bir şekilde tatlı tüketimini sağlamak açısından doğal bileşenlerden üretilen MorMiksli mor baklavadan sonra bu kez ilk kez mor kadayıf üretimi yapıldı.

Doğada mor renkli bulunan sebze, meyve, çiçek ve yaprakların ileri teknoloji kullanılarak bileşenlerden elde edilen ürünle şeker hastalarında da rahatlıkla tüketeceği Mormiksli tatlı ürünleri yapılmaya başlandı. Daha önce MorMiks ile baklava üretimi de yapılırken bu kez kadayıf tatlısı yapıldı. MorMiks adlı ürünün unlu mamuller içinde bulunan polisakkaritlerin glikoza dönmesini yavaşlattığı biliniyor. Bilim adamlarının ürettiği MorMiks un ile de karıştırılarak yine ekmek üretiminde de kullanılıyor.

İlk kez MorMiks ile kadayıf yapımını gerçekleştiren "Tosun" lakabıyla bilinen Mehmet Güneş, tatlının şeker hastalarına özel üretildiğini ifade ederek, “Türkiye’de ilk kez mor kadayıfı yapıyoruz. Bundan sonra seri üretime de başlayacağız. Osmanlı Mutfağı’nın vazgeçilmezi olan tel kadayıfı ve burmalı kadayıfı MorMiksi kullanarak tüketicilerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim de akrabalarımız var şeker hastası olan onlara da denettik bu ürünü onlarda memnun kaldı” dedi.

İşletmeci Erkan Çorbacı ise MorMiks ile daha önceden yapılan ürünlerin de revaçta olduğunu belirterek, “İnovasyon ürünleri diye adlandırdığımız ürünler bizleri heyecanlandırıyor. Aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir gıda olan MorMiks şeker hastalarının da rahatlıkla tükettiği bir gıda oluyor. Bunlar bizim müşteri yelpazemizi genişletiyor. Sağlıklı ürünler satmak bizi rahatlatan bir durum. Bu ürünler biz işletmeceleri de heyecanlandırıyor. Olumlu tepkiler var bu ürünlerle ilgili. Biz de doğru bilinen yanlışlar var. Halkımız da tatlıdan uzak durulmalı algısı var. Biz şekerin doğru tüketim imkanlarını sağladığımız için biz bu noktada ayrılmak istiyoruz diğer baklavacılardan. Ucuz satan marketlerde ve nerelerde üretildiği belli olmayan tatlılardan ayrılmak istiyoruz. O yüzden bu ürünler bizim fark katmamıza yardımcı oluyor” diye konuştu.

SANKARA Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Mormiks Türkiye Pazarlama Sorumlusu Sezgin Akkoyun ise MorMiks üretim sürecinden bahsederek, “Bizim bir sloganımız var tatlı yemek herkesin hakkı. Biz bu slogan doğrultusunda MorMiksi Türkiye’ye yaymak adına çalışmalar yaptık. Birçok insan zaten MorMiks ile ekmek üretti simit üretti ardından baklava üretti. Baklava üretimindeki başarıyı görünce biz yine başka tatlılarda üretmeye başladık. Bugün burada kadayıf üretimi yapıyoruz. Hedefimiz bundan sonra künefe yapımı. Hedefimiz bütün tatlılara bunu yayarak herkesin tatlı yiyebilmesini sağlamak” şeklinde konuştu.