Motivasyon otobüsü, Hakkari’deki öğrencilerle buluştu

Kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere ve sevgi evlerindeki çocuklara kişisel gelişimleri ile ilgili eğitim imkanı sağlayan motivasyon otobüsü, Hakkari’deki çocuklar ile bir araya geldi.
Bugüne kadar Mardin, Kütahya, Erzincan, Şırnak, İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki binlerce öğrenciye ulaşan Motivasyon Otobüsünün, farklı illerde çocukların hayatlarına katkı sağlayarak vizyonlarını genişletmeye devam edeceği kaydedildi.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan önderliğinde Türkiye’yi dolaşan motivasyon otobüsü projesi ile kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere, engelli öğrencilere ve sevgi evlerindeki çocuklara motivasyon, iletişim ve teknolojik uygulamalar ile ilgili eğitimler veriliyor.