MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşu gerçekleştirdi"
MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşu gerçekleştirdi"
MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşu gerçekleştirdi"