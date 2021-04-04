MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün başladı. 81 ildeki 95 merkezde yapılan sınavda adaylar 120 soruya 135 dakikada cevap verecek.
"Pandeminin getirdiği olumsuz koşullar öğrencilerin çoğunu etkiledi"Sınava giren adayın velisi Recep Deniz, “Milli Savunma sınavına girmesi için çocuğumu sınava getirdim. Bu sınava giren öğrencilerin çoğu üniversite sınavına prova niteliğinde hazırlanıyorlar. Burada da sınav heyecanını görmüş oluyorlar. Sınava hazırlıkları oldu. Pandeminin getirdiği olumsuz koşullar öğrencilerin çoğunu etkiledi. Pandemi sürecinde evde oturup ders çalışabileceklerini anladılar. Ders çalışmayı öğrenmeleri onlar açısından da kıymetli oldu. Bunların artıları ve eksileri de var” diye konuştu.