Müge Anlı, cinayet itirafını canlı yayında açıkladı

Müge Anlı’ya çıkıp ablası ile eniştesini arayan adamın katil olduğu ortaya çıktı.
Dünkü yayınında izleyicilerine seslenen ve bölgedeki kuyulara dikkat çeken Müge Anlı, şüpheli bir şey görenlerin ihbarda bulunmasını istedi. Bu çağrının hemen ardından gelen bir ihbarla Uysal çifti, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki kullanılmayan bir su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.Cesetlerin bulunmasının hemen ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen B. A’nın JASAT ekiplerine ifade veren eşi N. A., “Ablasını ve eniştesini, mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar” itirafını yaptı.