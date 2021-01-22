Müge Anlı firari katil zanlısının 10 günlük kaçışının detaylarını anlattı

Müge Anlı üç yaşındaki oğlu ile sığındığı otelde boğarak öldürülen Ferdane Kurt’un 10 gün sonra kıskıvrak yakalanan katil zanlısı adliyeye sevk edildiği bilgisini paylaştı. Anlı canlı yayında katil zanlısının 10 günlük kaçış öyküsündeki detaylarını anlattı.

İstanbul Bayrampaşa’daki bir otelde 12 Ocak günü vahşice bir cinayet işlenmişti. 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 3 yaşındaki oğlu ile kaldığı otelde; C.Y. isimli şahsın odasında iple boğularak öldürülmüştü. C. Y. ise olay yerinden firar etmişti. Öldürülen kadının büyük oğlu Can Bozkurt, Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı’nın programına başvurmuştu.

Fotoğrafının ekrana gelmesinin ardından kaçışını daha fazla sürdüremeyen zanlı C.Y., Başakşehir’de saklanmaya çalıştığı tekstil atölyesinde kıskıvrak yakalandı.

Müge Anlı, sorguda suçunu itiraf eden katil zanlısı C.Y.’nin İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkışını canlı ekrana getirdi. Yakalanmasının ardından Müge Anlı, firari katil zanlısının 10 günlük kaçış öyküsündeki detayları canlı yayında açıkladı.

“Cinayeti kıskançlıktan işlemiş”

Ferdane Kurt’un iki haftadır otelde kaldığına dikkat çeken Müge Anlı, 37 yaşındaki katil zanlısı C.Y.’nin emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık yüzünden işlendiğini söylediğini aktardı.

Labirent taktiği ile kaçmış”

Anlı’nın anlattıklarına göre günlerce hiç kimseyle temasa geçmediği gibi cep telefonu da kullanmayan katil zanlısının, Bayrampaşa’daki otelden ayrıldıktan metroya binerek Yenikapı’ya, oradan da ters istikametteki Şirinevler’e daha sonra otobüsle Yenibosna’ya gittiği tespit edildi. Yenibosna’da minibüse binen zanlı, Güvercintepe yönüne giderken yolda inip aynı güzergahta arkadan gelen başka bir minibüse daha binerek labirent taktiği ile yolculuk ettiği ortaya çıktı.