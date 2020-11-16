İzleyicileriyle el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay için 20 Milyon lira bağış toplayarak aşevi filosu kurdu. Filodaki aşevleri canlı yayında hesaplandı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 13 yıldır ekrana getirdiği televizyon programının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor. Her fırsatta Kızılay’ın bağış kampanyalarına destek veren Anlı, aşevi projesi kapsamında izleyicileriyle birlikte bir filo kurdu.

Müge Anlı’nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı. Toplanan bu bağışlar ile neler yapıldığını canlı yayında hesaplayan Müge Anlı, 2 yerleşik, 5 mobil TIR, 26 Atom Karınca olmak üzere 33 Müge Anlı ve Dostları Aşevi, Türkiye’nin hizmetine sunulduğunu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte duyurdu.