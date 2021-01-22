Müge Anlı’nın canlı yayınında cinayet itirafı

Müge Anlı’ya canlı yayında cinayeti itiraf eden eş; “Çocuklarımı korumak istedim” dedi. 4 ay önce çalıştığı serada öldürülen adamın katili karısı çıktı.
Cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan A.T.; “Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü” dedi. Ancak Müge Anlı’nın ulaştığı güvenlik kameralarında olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığı ortaya çıktı.Müge Anlı’nın; “Varsa bir bildiğin, anlat” demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali’yi öldürdüm” dedi.