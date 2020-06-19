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Müge Anlı’nın ’Sarılma Duvarı’nda ilk kavuşma gerçekleşti

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA KORONAVİRÜS SALGININA DİKKAT ÇEKMEK VE SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİNİ VURGULAMAK İÇİN TASARLANAN SARILMA DUVARI'NDA İLK KAVUŞMA GERÇEKLEŞTİ.

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Müge Anlı’nın ’Sarılma Duvarı’nda ilk kavuşma gerçekleşti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve sosyal mesafenin önemini vurgulamak için tasarlanan Sarılma Duvarı’nda ilk kavuşma gerçekleşti.

Bütün Dünya’da etkisini gösteren koronavirüs salgını sebeiyle sosyal mesafenin önem kazanması Türk televizyonlarında da görülüyor. Salgın sebebiyle yayın hayatına ara veren Müge Anlı’nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yayına dönüşünde bir ilk yaşandı. Kavuşmalar ve sarılmalar için tasarlanan Sarılma Duvarı ilk kavuşma gerçekleşti.

Programda yaşadığı imkansızlıklar nedeniyle daha bir haftalıkken kızı Özlem’i evlatlık vermek zorunda kalan Apil Aşir ile yıllardır izini sürdüğü ancak bir türlü ulaşamadığı ablası Nermin’i arayan Fatma Demirtaş, Sarılma Duvarı ile Müge Anlı’da kavuştu.

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