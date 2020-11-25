Muhabir Fulya Öztürk zorlu hastalık sürecini anlattı

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmayı yakından takip edip, sıcak gelişmeleri yerinden aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk koronavirüse yakalandı.

Fulya Öztürk, haftaiçi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak zorlu süreci anlattı.

Yaklaşık bir hafta önce İstanbul’a döndüğünde Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Fulya Öztürk tedavi sürecini anlatmakta güçlük çekti. Öztürk, savaş bölgelerinde bile yoğun önlem aldığını ama bir anlık ihmali sebebiyle koronavirüse yakalandığını söyledi.

İlk günlerde nefes darlığı yaşadığını ve eklem ağrısı çektiğini aktaran Öztürk, “Hastanede tedavi olabilmek için güçlükle yer bulabildim. Hastanede kaldığım süreçte hastalığı ağır geçirenlere şahit oldum. Psikolojim bozuldu” dedi.

“Benim virüs yüküm hafifti’’ diyen ve tedavi sürecinin ardından taburcu olan Öztürk, “İlk testim negatif çıktı, tedbir için ikincisi yapılacak” diyerek hastalığı atlattığını duyurdu.