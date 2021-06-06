Muhtarlık seçiminde sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna götürüldü

banner4243

İstanbul’da 14 mahallede düzenlenen muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’ndeki muhtarlık seçimlerinde oy sayımlarının ardından oy pusulaları görevliler tarafından polis eşliğinde İlçe Seçim Merkezlerine götürüldü.

Muhtarlık seçiminde sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna götürüldü
banner3909

İstanbul’da 14 mahallede düzenlenen muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’ndeki muhtarlık seçimlerinde oy sayımlarının ardından oy pusulaları görevliler tarafından polis eşliğinde İlçe Seçim Merkezlerine götürüldü.

İstanbul’un 14 mahallesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde, saat 17.00 itibariyle sandıkların kapatılmasıyla birlikte oy verme işlemi sona erdi. 3 adayın yarıştığı Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’nde ise 11 bin seçmen sandık başına gitti. Pandemi kurallarına dikkat edilen okulda olası olaylara karşı polis de önlem aldı. Oy sayımının bitmesinin ardından oy pusulaları görevliler tarafından polis eşliğinde İlçe Seçim Merkezlerine götürüldü.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Taksim ve İstiklal Caddesi, adeta pandemi öncesi...
Taksim ve İstiklal Caddesi, adeta pandemi öncesi...
  1. GENEL

banner3974

banner3552

banner4324

banner3841