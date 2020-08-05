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Murtaza Çelikel son yolculuğuna uğurlandı

HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ İŞ ADAMI VE SİYASETÇİ MURTAZA ÇELİKEL, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN DA KATILIMIYLA KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Murtaza Çelikel son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ünlü iş adamı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden ünlü iş adamı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, öğle namazını müteakip Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ve siyasetin tanınmış isimleri katıldı. Çelikel’in eşi Aysel Çelikel, cenazeye katılan vatandaşların taziyelerini kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Murtaza Çelikel’in naaşı, defnedilmek için Aşiyan Mezarlığına götürüldü.

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