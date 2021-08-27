Müsilaj ile mücadele eden illerdeki balıkçılara çifte bayram: 2 kat destekleme alacaklar

Resmi gazetede yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığından geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde 2020-2021'de balıkçılara yönelik yapılacak olan desteklere yönelik esaslar açıklandı.Bu Tebliğde düzenlenen desteklemeden, geçerli bir ruhsata sahip olan, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabiliyor. Karar çerçevesinde Marmara Denizi çevresinde bulunan illerdeki balıkçılara yönelik açılan geçici madde ile müsilaj ile mücadele eden illere desteklemelerin 2 kat ödeneceği açıklandı.



Kararın resmi gazetede yayımlanmasından sonra desteklemelerden 2 kat faydalanacak olan Tekirdağlı balıkçılar, haberi duyunca çok sevindiklerini dile getirdi. Bu haberle av yasağının kalkacağı 1 Eylül'ü bekleyen balıkçılar çifte bayram yaşıyor.