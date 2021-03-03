Müslüm Gürses vefatının 8’inci yılında mezarı başında anıldı

Merhum sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 8’inci yılında sevenleri tarafından Zincirlikuyu’daki kabri başında anıldı.
“Almanya’dan Müslüm Baba’yı anmak için geldim”Yurt dışından Müslüm Gürses’i anmak için sanatçının kabri başına gelen bir vatandaş, “Almanya’dan Müslüm Baba’yı anmak için geldim, kabrini görmek için. Üçüncü gelişim mezarına beş gün iznim vardı buraya geldim. Saat beşte arkadaşımla beraber geldim” diye konuştu. Usta sanatçıyı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anan sevenlerinden bir başkası, “İstanbul’dan, Adana’dan, Samsun’dan Türkiye’nin her yerinden gelen var. Dualarımızı okuduk. Müslüm Baba her zaman dualarla anıldı" ifadelerini kullandı.