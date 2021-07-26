Mutluluğu bulduğu yerde oğluna şifa arıyor

Yeliz Yeşilyurttan (30) dünya evine girdiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda şimdi de otizmli oğlu Engin için şifa arıyor. 3.5 yaşındaki Engin, uzmanlardan dil ve duyu terapisi görüyor. Bütün çabasının oğlunun sağlığı olduğunu söyleyen anne, “İlk mutluluğumu burada yaşadım İnşallah ikinci mutluluğu da burada yaşarım” dedi.
“Kendisini ifade edemiyor”Yeliz Yeşilyurttan, engellilere her türlü eğitimin verildiği Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda otizme yönelik de hizmetin sunulduğunu öğrendi. Yeşilyurttan dünya evine girdiği Engelliler Sarayı’na yıllar sonra çocuğu için gidip yetkililerle görüştü. 3.5 yaşındaki Engin, burada dil ve duyu terapisi almaya başladı. Çocuğunun konuşamadığını ve sıkıntısını söyleyemediğini belirten Yeşilyurttan, “Otizm hastası oğlumu tedavi olması için buraya getirdim. Konuşamıyor ve kendisini ifade edemiyor. İyileşerek konuşmasını ve bana anne demesini çok istiyorum. Ben burada düzenlenen toplu nikah töreninde evlenmiştim. İlk mutluluğumu burada yaşadım İnşallah ikinci mutluluğu da burada yaşarım” dedi.