MYP Lideri Yılmaz: “MYP sevdalıları Ankara’da büyük bir heyecana imza atacak”

Pandemi şartları altında 1. Türk Kadın Kurultayını yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi, 30 Mayıs 2021 tarihinde 1. Türk Gençlik Kurultayını toplayacak. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Pandemi şartlarının kalkmasını umuyoruz. Son derece büyük bir katılımla 81 ilden gelecek olan genç MYP sevdalıları Ankara’da büyük bir heyecana imza atacak” dedi.
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 1.Türk Kadın Kurultayının ardından şimdi ise 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştireceği 1. Türk Gençlik Kurultayına hazırlanıyor.
“Türkiye faizsiz bir ekonomiye kavuşacaktır”
“İş dünyasından gelen ve uluslararası piyasalarda 30 yıllık iş deneyimine sahip bir parti lideri olarak halkımıza vaadim faizsiz bir Türkiye’dir” diyen Yılmaz, “Bunun mümkün olduğu bir dünyada yüksek faiz ödeyen bir ülke olarak herkes sorumluluk altındadır. Fakirleşen herkestir. Bu gemi batarsa ki ekonomi dibe vurmaktadır hemen herkes bu ağır tablodan nasibini alacaktır. Kesin olarak Türkiye faizsiz bir ekonomiye kavuşacaktır. Bizim için bir başka çıkış yolu yok” ifadelerini kullandı.
"Muhalefet yeni değildir"Türkiye’de iktidar ve muhalefetin de eski olduğunu kaydeden Yılmaz, “Muhalefette yer alan Meral Akşener iktidardan da eskidir. Kısaca yeni diye ortaya çıkanlar bu ülkenin bu gününde sorumluluğu olanlardır. Yeni değillerdir. Yeni tanımına ancak Muhafazakar Yükseliş Parti gibi denenmemiş isimler uygundur. Halkımızın büyük bölümü yenilik istiyor. Biz bunu halkın teveccühünden görebiliyoruz. Bu çerçevede yapacağımız Gençlik Kurultayı tarihin en görkemli kurultayı olacaktır” dedi.