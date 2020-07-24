Namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım Ayasofya Camii’ne alındı

İbadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine namazın bitmesiyle vatandaşlar kısım kısım içeriye alınmaya başladı. Cami içerisinde bulunan freskleri kapatan perde düzeni de kameraya yansıdı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde dolaşan bir vatandaş, “Şükürler olsun bugünleri de gördük. Emeği geçen herkesden Allah razı olsun. Bir özlemdi gerçekleşti” diye konuştu.
Bu millet yapılan iyiliği unutmaz diye başka bir vatandaş ise, “Bu millet yapılan iyiliği de unutmaz kötülüğü de unutmaz. Biz her şeyin karşılığını da vermesini iyi bilen bir milletiz. Bunu yapanlardan Allah razı olsun” dedi.