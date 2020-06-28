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Narkozun etkisinde abdest aldı

İSTANBUL'DA BİR HASTANEDE AMELİYAT OLDUKTAN SONRA NARKOZUN ETKİSİNDEYKEN ABDEST ALAN AMCANIN VİDEOSU SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLUYOR.

Narkozun etkisinde abdest aldı

İstanbul’da bir hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisindeyken abdest alan amcanın videosu sosyal medyada beğeni topluyor.

Hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde abdest almaya başladı. Coşkun’un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı. Kolunda serum takılı olduğu halde abdestin bütün gerekliliklerini hareketleri ile yerine getirdi.

Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun’un videosu, sosyal medyada beğeni topladı. Çok sayıda izlenme alan videoya sempatik yorumlar yapıldı.

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