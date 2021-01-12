‘Necroman’ kısa filmiyle 14 ödülün sahibi oldu

Korku ve gerilim tarzında kısa filmler çeken Ercan Er, “Necroman” isimli ikinci filmi ile yurt içi ve yurt dışında düzenlenen festivallerde büyük ilgi gördü.

Çekimleri İstanbul’da tamamlanan filmin dünya prömiyeri, Amerika’nın Los Angeles kentinde düzenlenen “Midsummer Scream Halloween Festival” kapsamında yapıldı. Southeast Regional Fest’te ‘En iyi korku filmi’, Creepy Tree Fest’te ‘Ürkütücü set tasarımı’, Monsterflix Awards’ta en iyi yönetmen ve dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest’te ‘resmi seçki alan film’, toplamda 14 ödülün sahibi oldu.

Senaryosu Ercan Er ve Serdar Atam tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Aykut Gökmen Çalışkan, uygulayıcı yapımcılığını Tandoğan Muzır, sanat yönetmenliğini Caner Savaş, görüntü yönetmenliğini Cihan Gedik ve yönetmenliğini İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Ercan Er üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda, Hülya Diken, Bülent Arslan, Emircan Turan, Sude Gerzan, Ahmet Okay, Gazel Yüksel ve Yılmaz Kaya gibi isimler yer aldı. 12 dakikalık kısa çekim süresine sahip olan film, yurt dışında festivallerde boy göstermeye devam ediyor.