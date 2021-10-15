Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesi’nde hizmet verecek olan Nene Hatun Kültür Merkezi’nin inşaatında sona yaklaştı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan Nene Hatun Kültür Merkezi, spor merkezinden meslek ve sanat atölyelerine, ders çalışma alanından kütüphaneye kadar pek çok alanda hizmet verecek.

İsmetpaşa Mahallesi’nde hizmet verecek olan Nene Hatun Kültür Merkezi’nin inşaatı tamamlandı. Yakında hizmete girmesi planlanan Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Bin 556 metrekarelik bir alana inşa edilen, dört katlı ve iki ayrı girişi bulunan kültür merkezi, mahalle sakinlerine pek çok alanda hizmet verecek.

Kadın spor merkezi

Sosyal aktivitelerin yer alacağı kültür merkezi, kadınlara birçok imkan sunacak. Kadın spor merkezi, kadınların uzman eğitmenler eşliğinde rahatça spor yapabilmelerine imkan sağlayacak. Ayrıca kültür merkezinde yer alacak atölyeler, hobi ya da meslek edindirmeye yönelik birçok kategoride vatandaşa eğitim verecek.

Kadın-erkek ayrı taziye salonları ve mescitler

Merkezde ayrıca cenaze sahiplerinin rahatça misafirlerini ağırlayıp, taziyeleri kabul etmesi adına kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturulacak. Yemekhanenin de yer aldığı taziye evinde, kadın ve erkekler için mescit alanları da bulunacak.

Ders çalışma alanları

Gençlerin sessiz bir ortamda rahatça ders çalışmaları ve onları teşvik etmek amacıyla kültür merkezinde özel ders çalışma alanları da yer alacak. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğunda araştırma yapabileceği eserleri barındıran bir kütüphaneye sahip olacak kültür merkezi, güzel kafeteryasıyla da vatandaşa hizmet verecek.

Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı

Sultangazi’de eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda ihtiyaçlara cevap verecek tesisler inşa etmeye devam edeceklerini kaydeden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Nene Hatun Kültür Merkezi’nin bu açıdan önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi. İsmetpaşa Mahallesi’ne böyle bir tesis kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Dursun, “Vatandaşımız birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabilsin, sosyalleşirken öğrensin, meslek edindirme kurslarıyla aile bütçesine katkıda bulunsun diye İsmetpaşa Mahallemizi’nde inşa ettiğimiz Nene Hatun Kültür Merkezi’nde sona yaklaştık. Yakında hizmete girecek olan Kültür Merkezi’nde bulunan kadın spor merkezi ile mesleki ve sanat atölyeleri büyük bir boşluğu dolduracak. Ders çalışma alanlarımız ve kütüphanemiz gençlerimizin eğimine katkı sağlayarak onları geleceğe hazırlayacak. Merkezimizdeki taziye evi, cenazesi olan komşularımızın acısını paylaşmak adına da büyük önem taşıyacak. İlçemize değer katacak yatırımlarımızla Sultangazi, yepyeni projelerle Sultan Şehir hedefine doğru yol alıyor” dedi.