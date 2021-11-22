Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Selim, “Artçılar devam edecek”

Erzurum Köprüköy’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, “Geçtiğimiz günlerde Karayazı Fayı üzerinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremin artçısı. Endişe etmeye gerek yok. Artçılar olmaya devam edecektir” dedi.

AFAD, Erzurum Köprüköy’de 4.7 büyüklüğünde, yerin 6.90 Km altında deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum’da geçtiğimiz günlerde 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş, depremin merkezi yine Köprüköy olarak saptanmıştı. Tekrar aynı yerde yaşanmasından dolayı korkuya neden olan deprem ile ilgili İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, “Kandilli Rasathanesine göre saat 11.31’de Erzurum’un doğusunda uzanan yaklaşık 80 km uzunluğundaki Karayazı Fayı zonu üzerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem aktif olan sağ yanal doğrultu atımlı bir karakteri taşıyan fay zonu üzerinde gerçekleşti. Bu deprem geçtiğimiz günlerde aynı fay üzerinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki artçısı. Endişe etmeye gerek yok. Artçılar olmaya devam edecektir” şeklinde değerlendirmede bulundu.