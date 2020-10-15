Neriman Yılmaz’ın bir yıldır sürdürdüğü mücadelede sona gelindi. Davayı Yılmaz’ın avukatı olarak Ahmet Faruk Kuran takip etti. Neriman Yılmaz ile kendisini 4 yıl önce terk eden kocası E.Y., Kastamonu Aile Mahkemesinde dün görülen duruşmada boşandı. Kastamonu Aile Mahkemesi’nin kararı sonrası velayet ise anne Neriman Yılmaz’a verildi. Yılmaz “Ben dün Esra Erol sayesinde yeniden doğdum” diyerek teşekkür etti.Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 22:44
Neriman Yılmaz’ın yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı
Kanser hastası ve çaresiz kadının yıllardır verdiği mücadele Esra Erol sayesinde sonuçlandı. Kendisini 4 yıl önce terk eden kocası E.Y. ile boşanarak davayı kazanan Neriman Yılmaz, “Ben dün Esra Erol sayesinde yeniden doğdum” diyerek teşekkür etti.
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