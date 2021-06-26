Nesli tehlike altındaki şah kartalının yavrusunu çaldılar

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Silivri'de nesli tehlike altındaki şah kartal yuvalarında izleme çalışmaları yürüten uzman biyologlar, Fenerköy Mahallesinde bir şah kartal yavrusunun ağaçtaki yuvasından çalındığını belirledi. Yuvanın altında dağcıların kullandığı malzemeler bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nesli tehlike altındaki şah kartalının yavrusunu çaldılar
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Silivri’de rüzgar enerji santrali bölgesinde biyoçeşitliliği izleme ve raporlama çalışmaları kapsamında görev yapan biyologlar Dr. Muhsin Çoğal ve uzman Nigar Albağ Mutlu, bu yılki çalışmalarda nesli tehlike altındaki bir tür olan şah kartallara ait üç yuvayı izliyordu. Önceki gün Fenerköy Mahallesindeki yaşlı bir kavak ağacında bulunan yuvadaki yavrulardan binin çalındığı tespit edildi.

DKMP VE JANDARMAYA BİLDİRİLDİ

Silivri’de tehlike altında olan şah kartalların yuva bölgelerini kontrol eden Dr. Muhsin Çoğal ve Nigar Albağ Mutlu, yavrunun yuvadan alındığını tespit etti. Ağaçta yuvanın altında dağcıların tırmanmada kullandığı iplerin ucuna takılan kanca olan karabina ve ip bulan araştırmacılar yuvanın da bozulduğunu görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve bölgedeki jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından tutanak tutulan olayla ilgili soruşturma ve yavruyu yuvadan çalan kişilerle ilgili arama çalışmaları başlatıldı.

SATILMAK İÇİN ÇALINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Henüz yuvadan uçamayan kartal yavrusunun yurt içi veya yurt dışına satılmak için yuvadan alındığını düşündüklerini belirten biyologlar, yuva bölgesindeki muhtarlar, yuvanın bulunduğu tarla sahibi, jandarma ve DKMP’ın iş birliğiyle yaban hayvanı kaçaklığı yapan kişilerin en kısa sürede yakalanması ve cezalandırılmasını beklediklerini açıkladı. Bölgede geçen yıllarda 5 yuva varken, 2’sinin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle bölgeyi terk ettiklerini anlatan uzman biyologlar, yavrunun alındığı yuvanın altında dağcıların kullandığı malzemeler bulduklarını ve muhtemelen profesyonel, bilinçli bir ekip tarafından yavrunun çalındığını düşündüklerini kaydetti. Kaynak:Haber7

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