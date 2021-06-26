Nesli tehlike altındaki şah kartalının yavrusunu çaldılar

Silivri’de rüzgar enerji santrali bölgesinde biyoçeşitliliği izleme ve raporlama çalışmaları kapsamında görev yapan biyologlar Dr. Muhsin Çoğal ve uzman Nigar Albağ Mutlu, bu yılki çalışmalarda nesli tehlike altındaki bir tür olan şah kartallara ait üç yuvayı izliyordu. Önceki gün Fenerköy Mahallesindeki yaşlı bir kavak ağacında bulunan yuvadaki yavrulardan binin çalındığı tespit edildi.
DKMP VE JANDARMAYA BİLDİRİLDİ
SATILMAK İÇİN ÇALINDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Henüz yuvadan uçamayan kartal yavrusunun yurt içi veya yurt dışına satılmak için yuvadan alındığını düşündüklerini belirten biyologlar, yuva bölgesindeki muhtarlar, yuvanın bulunduğu tarla sahibi, jandarma ve DKMP’ın iş birliğiyle yaban hayvanı kaçaklığı yapan kişilerin en kısa sürede yakalanması ve cezalandırılmasını beklediklerini açıkladı. Bölgede geçen yıllarda 5 yuva varken, 2’sinin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle bölgeyi terk ettiklerini anlatan uzman biyologlar, yavrunun alındığı yuvanın altında dağcıların kullandığı malzemeler bulduklarını ve muhtemelen profesyonel, bilinçli bir ekip tarafından yavrunun çalındığını düşündüklerini kaydetti. Kaynak:Haber7