Nilgün Karataş, ADD Genel Kurulunda GYK’ya seçildi

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021, 11:56

ADD 16. Olağan Genel Kurul seçimi hafta sonu tamamlandı. 27 kişilik yönetim çarşaf listeyle seçildi. 5 genel başkan adayı arasından Hüsnü Bozkurt, en yüksek oyu aldı. Bozkurt listesinden, kendisiyle birlikte 14 kişi girdi ve salt çoğunluğu aldı. Bir liste dışarıda kaldı. Diğer 3 aday ise 13 kişilik kısmı paylaştı. Görev dağılımı, ilk GYK toplantısında yapılacak. Diğer başkan adayları Tolga Kale, Türker Ertürk, Ayhan Yalçınkaya ve Onur Akyüz'dü. Genel Kurulda Silivri ADD Başkanı Nilgün Karataş da delegelerin teveccühü ile Genel Merkez Yönetim Kurulu'na seçildi. ADD Silivri yönetimi “Atatürkçü Düşünce Derneği 16. Olağan Genel Kurulunda, delegelerin desteğini alarak ön seçimi kazanıp Genel Merkez Yönetim Kurulu'na girmeyi başaran Şube Başkanımız Av. Nilgün Karataş'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklindeki mesajla Başkanlarını tebrik etti.