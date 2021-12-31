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Nişantaşı’nda yılbaşı yoğunluğu

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İstanbul’un en gözde eğlence merkezlerinin başında gelen Nişantaşı’na vatandaşların akın etmesiyle yılbaşı yoğunluğu oluştu.

Nişantaşı’nda yılbaşı yoğunluğu
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İstanbul’un en gözde eğlence merkezlerinin başında gelen Nişantaşı’na vatandaşların akın etmesiyle yılbaşı yoğunluğu oluştu.

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Yeni yıla saatler kala vatandaşlar, İstanbul’un birçok eğlence noktasına akın etti. Bu noktaların başında gelen Nişantaşı’nda ise yeni yıl heyecanı coşkulu geçiyor. Pandemi öncesi günlerini aratmayan Nişantaşı’nın sokak ve caddeleri eğlenmeye gelen vatandaşlar ile dolarken birçok noktada yoğun güvenlik önlemi alındı. Renkli görüntülere sahne olan Nişantaşı’ndaki o anlar kameralara yansıdı.

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