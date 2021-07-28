Nöbetçi noterlik uygulaması tekrar başlıyor

Nöbetçi noterlik uygulaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatılmıştı.
Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi' doğrultusunda nöbetçi noterlik faaliyetlerinin tekrar başlatılmasına karar verildi. Böylece ticaret hayatının çarkları hafta sonu da dönecek, özellikle iş yoğunluğu nedeniyle hafta içi noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşlar hafta sonunda noterlik hizmetlerinden faydalanabilecek. 31 Temmuz Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günü itibarıyla yeniden başlayacak uygulama kapsamında nöbetçi noterler 10.00-16.00 saatleri arasında gerekli önlemleri alarak hizmet verecek. Salgın öncesi faaliyet gösteren nöbetçi noterlik sayıları, özellikle de oto satışının yapıldığı yerler ile büyükşehirler başta olmak üzere yoğunluk yaşanan tüm il ve ilçelerde arttırılacak.