Noel Baba kostümü ile dışarı çıktı, gördüğü çocuklara hediye dağıttı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Noel Baba kostümü giyerek dışarıya çıkan vatandaş, sokakta gördüğü çocuklara hediye dağıttı.

Noel Baba kostümü giyinerek Karasu İlçesi İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı’na çıkan Tayfun Tezcan isimli vatandaş, cadde üzerinde gördüğü çocuklara hediyeler verdi. Torba içerisinde bulunan hediyeleri dağıttığı esnada bazı vatandaşların kendisine verdiği paraları da çocuklara veren Tezcan, onları mutlu edebilmek adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğini ifade etti. Tayfun Tezcan, “Amacım çocuklara hediyeler vererek mutlu edebilmek. Çeşitli hediyeler vardı torbanın içerisinde dağıttım, bazıları para verdi onları da çocuklara verdim. Bu mutlu günde insanları eğlendirmek amacımız, başka bir şey değil” şeklinde konuştu.