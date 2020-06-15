Normalleşme sonrası Haliç Köprüsü’de trafik yoğunluğu arttı

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin devam ettiği İstanbul’da normale dönüşün üçüncü haftasının ilk mesai saati bitiminde Haliç Köprüsü’nde trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirlerinin devam ettiği İstanbul’da normale dönüşün üçüncü haftasında mesai saatinin bitmesiyle birlikte Haliç Köprüsü’nde trafik yoğunluğu yaşandı. Köprüde iş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 54’e ulaştı. Yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.