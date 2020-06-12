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Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma

KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDAKİ TOPLU İBADET KISITLAMASININ KALDIRILMASININ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA TARİHİ YARIMADA BULUNAN VATANDAŞLAR, CUMA NAMAZI İÇİN SULTANAHMET CAMİİ'SİNİ DOLDURDU. VATANDAŞLAR, SOSYAL MESAFE KURALINA UYARAK CAMİ AVLUSUNDA BULUNAN ÇİMLERİN ÜZERİNDE NAMAZ KILDI.

Normalleşme sonrası Sultanahmet Camii’nde üçüncü cuma

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının üçüncü haftasında tarihi yarımada bulunan vatandaşlar, cuma namazı için Sultanahmet Camii’sini doldurdu. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak cami avlusunda bulunan çimlerin üzerinde namaz kıldı.

Normalleşme döneminin üçüncü haftasında vatandaşlar Cuma namazı için Sultanahmet Camii’sini doldurdu.

Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar yanlarında seccade getirirken, getirmeyenlere Fatih Belediyesi görevlilerince tek kullanımlık seccade verildi. Cami görevlileri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da sık sık uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar ise namazlarını Sultanahmet Meydan’ındaki çimenlerin üzerinde namaz kıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan vatandaşlar, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Camiye gelen vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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