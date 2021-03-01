Normalleşmenin ele alınacağı kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.Bu açıklamalar sonrasında gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı, Beştepe'de saat 15.55'te başladı. Toplantının merakla beklenen başlığı ise koronavirüste normalleşme adımları olacak.

KRİTİK BAŞLIKLAR MASADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.Toplantıda, koronavirüs riskinin düşük olduğu illerde restoran ve kafelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, hafta içi uygulanan kısıtlamanın gevşetilmesi yönünde karar alınması bekleniyor.

RESTORANLARIN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmişti. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.

AŞI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda Türkiye'deki aşılanma süreci de değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı düzenleyerek, alınan kararları açıklaması bekleniyor.