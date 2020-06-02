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Nostajlik tramvay 2 ay aradan sonra İstiklal Caddesi’nde seferlere başladı

YENİ TİP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 5 NİSAN'DA DURDURULAN NOSTALJİK TRAMVAYIN SEFERLERİ BU SABAH SAAT 07.00 İTİBARİYLE YENİDEN BAŞLADI. TRAMVAYA BİNEN VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFE KURALINA UYARKEN, BAZI VATANDAŞLAR İSE TRAMVAY HAREKET EDERKEN KAPILARA ASILDI.

Nostajlik tramvay 2 ay aradan sonra İstiklal Caddesi’nde seferlere başladı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Nisan’da durdurulan nostaljik tramvayın seferleri bu sabah saat 07.00 itibariyle yeniden başladı. Tramvaya binen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, bazı vatandaşlar ise tramvay hareket ederken kapılara asıldı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 Nisan’da seferlerine ara verilen nostaljik tramvay, bugün ilk seferini Taksim Meydanı’nda gerçekleştirdi. 2 ay aradan sonra sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvaya binen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, bazı vatandaşlar tramvay hareket ederken kapılara asıldı.

“Bir nostalji olsun diye bindim”

Uzun süredir tramvayı kullanmayan vatandaş, “Yaklaşık 4 ay sonra tramvaya biniyorum. Şirket kapalı olduğu için bugün yürümek istemedim. Bir nostalji olsun diye bindim” dedi.

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