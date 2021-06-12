Numan Kurtulmuş "İmam Hatip Neslinin Önderleri" kitabının, tanıtımına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “İmam hatip okulları Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden biridir. Hemen hemen toplumun bütün kesimleri bu okulların kurulması, gelişmesi ve daha ileri gitmesine ilk günden itibaren büyük bir destek vermiştir” dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince hazırlanan "İmam Hatip Neslinin Önderleri" kitabının, tanıtımı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde yapıldı. Tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Programda yaptığı konuşmada rahmetli babası dolayısıyla imam hatiplerin gelişmesinde emeği olan insanları çocuk yaşta tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Prof. Dr. Kurtulmuş, o döneme küçük yaşında şahitlik ettiğine vurgu yaptı. İmam Hatip okullarının sadece bir eğitim çalışması olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye’de bizim eğitim bakımından köklerimizle yeniden tanışmamız, nesillerin özellikle o eski Osmanlıca yazılmış kitaplardan uzaklaşmak zorunda kaldığı o dönemlerden sonra eğitim alanında tabiri caizse bir büyük devrim yapılmış olması tabii ki önemli bir mesele. Ancak bunun ötesinde İmam Hatip okulları Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde halkın geniş kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği en önemli projelerden biridir. Hemen hemen toplumun bütün kesimleri bu okulların kurulması, gelişmesi ve daha ileri gitmesine ilk günden itibaren büyük bir destek vermiştir. Dolayısıyla bu ciddi bir eğitim reformu, eğitimde devrim niteliğinde bir adımdır, aynı zamanda Türkiye’de toplumsal olarak büyük kesimlerin katıldığı, işin içerisinde yer aldığı önemli bir müşterek projedir, toplumsal bir projedir” diye konuştu.

Türkiye’de demokrasinin göstergesi

İmam hatiplerin Türkiye sosyolojisinin yukarı doğru hareketlenmesini sağlayan müesseseler olduğuna da dikkat çeken Numan Kurtulmuş, bu okulların varlığı, gelişmesi ya da geriye gitmesinin Türkiye’deki demokrasi tarihinin de göstergesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de milletin siyasette söz söyleme gücü ne zaman artmışsa imam hatip okullarının önünün açıldığını görüyoruz. Ne zaman bu okullar kapandıysa bakıyorsunuz Türkiye’de ya darbeler olmuş, ya da millet iradesini yok sayan zihniyetler almış başını gitmiş. Bu anlamda Türkiye’yi tepeden inme şekillendirmek, toplumu dizayn etmek isteyenler toplumun yukarı doğru bu hareketliliğinden rahatsızlık duydukları için 12 Mart’ta da, 12 Eylül’de de, 28 Şubat’ta da bu okulların önünü kestiler.”

17 yaşında okula başladım

Programda konuşan İstanbul İmam Hatip Okulu’nun ilk mezunlarından Mehmet Ali Sarı, “17 yaşında girdim İstanbul İmam Hatip Okuluna. Hafız idim, kıraat, Arapça okumuştum. İstanbul camilerinden herhangi birine hoca olabilecek yaştaydım. Ortaokulda birinci sınıfa talebe oldum. Koca koca adamlardık ama müthiş bir aşkımız vardı. Zorluklar biz vız geliyordu” sözleriyle anılarını aktardı. Kitapta hikayesi aktarılan eğitim gönüllüsü Dr. İlknur Görçin de, “Cerrahpaşa’da çok sıkıntılarla okuduk ve başımı açmadan okulu bitirdim. Ancak darbe sonrasında çalışamadım. Biz de o günden beri eşimle Kırklareli’nde gençlerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.