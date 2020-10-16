Obilet.com ile Kâmil Koç’tan iş birliği

Ülkemizin en eski ve köklü otobüs firması Kâmil Koç’un otobüs biletlerine artık Türkiye’nin en büyük otobüs-uçak bileti satış platformu obilet.com aracılığıyla da ulaşılabilecek. Kâmil Koç CEO’su Kadir Boysan söz konusu iş birliği ile artık online mecralarda da ‘en erişilebilir’ marka olduklarını dile getirirken, Obilet’in CEO’su Yiğit Gürocak, “Kullanıcılarımız uzun zamandır Kâmil Koç biletlerine platformumuz aracılığıyla ulaşmayı bekliyordu” dedi.

Kâmil Koç biletleri, 16 Ekim 2020 Cuma günü itibarıyla obilet.com üzerinden satışa açıldı. Bin’i aşkın araçlık filosuyla 60’tan fazla il ve 200’ü aşan noktaya yolcu taşımacılığına devam eden Kâmil Koç’un seferlerine, bundan böyle obilet.com ve Obilet mobil uygulamaları üzerinden de ulaşılabilecek. İş birliği ile yolcular, www.obilet.com üzerinden veya Obilet mobil uygulamasından Kâmil Koç seferlerine ait biletleri satın alabilecek; iptal ve iade işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Sektörün iki büyük oyuncusu bir araya geldi

SimilarWeb verilerine göre Türkiye’nin en çok ziyaret edilen seyahat sitesi ve bilet satış platformu olan Obilet’in CEO’su Yiğit Gürocak, her geçen gün genişleyen portföylerine sektörün lider oyuncularından biri olan Kâmil Koç’un da katılıyor olmasını gururla ve sevinçle karşıladıklarını söyledi. Gürocak; “Milyonlarca ziyaretçimizi Kâmil Koç ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Obilet kullanıcıları uzun zamandır Kâmil Koç biletlerine de platformumuz aracılığıyla kolayca ulaşmayı bekliyordu. Kullanıcı memnuniyetini hedef alarak otobüs firmalarıyla iş birliği kurmaya ve aramızdaki ilişki ağını genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kâmil Koç CEO’su Kadir Boysan da Türkiye’nin en çok ziyaret edilen bilet satış platformu obilet.com’la iş birliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi ve “Bu iş birliği hem bizi hem de obilet.com’u çok daha ileriye taşıyacaktır. Daha fazla müşteriye ulaşmak ve daha fazla yolcuyu güvenli yolculukla tanıştırmak istiyoruz. Obilet.com bizim için bu amacımızı gerçekleştirme yolunda büyük fırsatlar sunuyor” dedi. Boysan, “Kâmil Koç, 2019 yılında otobüs taşımacılığı küresel lideri FlixBus tarafından satın alınması sonrası büyümeye devam ediyor. Şu an tüm yurda yayılmış 600’ü aşan bilet satış noktası ile Türkiye’nin her bölgesinde erişilebilir bir marka konumundayız. Obilet iş birliği ile bu konumumuzu daha da perçinliyor ve artık online mecralarda da en ‘erişilebilir’ marka oluyoruz” şeklinde konuştu.

Otobüs firmaları ile obilet.com arasındaki çözüm ortaklığı sürüyor

Otobüs firmalarına bedelsiz biletleme yazılımı hizmeti sağlayan obilet.com, birlikte çalıştığı firmalara ayrıca ihtiyaç duyabilecekleri her türlü teknik konuda altyapı ve destek de sağlıyor. Yiğit Gürocak, obilet.com ile iş birliği yapan firmaların internet satış cirolarını ciddi oranda arttırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Türkiye’nin en çok tıklanan ulaşım-seyahat sitesi olarak ziyaretçilerimizi Türkiye’nin en geniş otobüs ve havayolu firması portföyü ile buluşturuyoruz. Milyonlarca kişilik ziyaretçi havuzumuzdan yararlanmak isteyen yeni firmaların bünyemize katılmasıyla firma portföyümüz büyüyor, firma portföyümüz büyüdükçe de ziyaretçi sayımız artıyor. Bunun sonucu olarak da hem tüketiciler çok daha zengin ve ekonomik alternatiflere kavuşuyor, hem de firmalar tüketicilere en etkili şekilde ulaşma şansını elde ediyor.”

Obilet hakkında:

Türkiye’nin satış ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük online yolculuk bileti platformu olan ve www.obilet.com adresinde faaliyet gösteren Obilet, Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından 2012 yılında kuruldu. Aldığı sermaye yatırımlarıyla hızlı bir şekilde büyüyen obilet.com 2020 yılına gelindiğinde dünyanın önde gelen internet veri analizi ve karşılaştırma sitesi SimilarWeb verilerine göre dünyada ulaşım-seyahat siteleri arasında ilk 20’ye girdi. Obilet’in 5 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen mobil uygulamaları MasterCard tarafından yapılan bir araştırmada Avrupa’nın En İyi Seyahat Uygulaması seçildi. Obilet, geçtiğimiz günlerde açıklanan Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2019 listesinde de yüzde 249 büyüme oranıyla Türkiye’nin hem en hızlı büyüyen hem de en büyük otobüs ve uçak bileti satış platformu olarak tescillendi.

Kâmil Koç hakkında:

1926 yılında kurulan Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Türkiye’nin ilk kara yolu yolcu taşıma şirketi olarak 94 yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Kâmil Koç, kurucusu Kâmil Koç’un müşteri memnuniyeti ve iş ahlâkı ilkeleri ışığında sektöründe lider ve öncü konumunu sürdürmektedir.

2019 yılındaki satın alma işlemi ile dünyada otobüs taşımacılığının lider markası FlixBus’ın bir parçası olan Kâmil Koç, tüm yurda yayılmış 600’ü aşan bilet satış noktası ile Türkiye’nin her bölgesinde erişilebilir bir marka konumunda olup,bin’den fazla araçlık genç filosu ve güçlü personel yapısı sayesinde yolcularına güvenilir ve konforlu seyahatler sunmaktadır. 94 yıllık sektör tecrübesine sahip firma, kurum misyonu olarak her zaman yolcu ihtiyaçlarını doğru anlamayı ve yolcu memnuniyetini sağlamayı ön planda tutmakta, Türkiye’de şehirler arası yolcu taşımacılığına ilkler kazandırma ve sektörde hizmet standartlarını belirleme konusunda öncü olmaktadır.